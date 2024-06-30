Понад 550 дітей загинули через збройну агресію рф - ОГП
Київ • УНН
Понад 1973 дітей зазнали поранень або загинули внаслідок збройної агресії Росії в Україні, з них 554 дитини загинули і понад 1419 отримали поранення.
В Україні через збройну агресію росії постраждало понад 1973 дитини.554 дитини загинули та понад 1419 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє ОГП, передає УНН.
Більше ніж 1973 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 30 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 554 дитини загинули та понад 1419 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Повідомляється, що Найбільше постраждало дітей у таких областях:
Донецькій - 550,
Харківській - 399,
Херсонській - 154,
Дніпропетровській - 152,
Київській - 130,
Запорізькій - 119.
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