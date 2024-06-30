Более 1973 детей получили ранения или погибли в результате вооруженной агрессии России в Украине, из них 554 ребенка погибли и более 1419 получили ранения.
В Украине из-за вооруженной агрессии России пострадало более 1973 ребенка.554 ребенка погибли и более 1419 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает ОГП, передает УНН.
Более 1973 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 30 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 554 ребенка погибли и более 1419 получили ранения различной степени тяжести
Сообщается, что больше всего пострадало детей в таких областях:
Донецкой - 550,
Харьковской - 399,
Херсонской - 154,
Днепропетровской - 152,
Киевской - 130,
Запорожской - 119.
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Также отмечается, что 29 июня в результате вражеского обстрела г. Вольнянск Запорожской области пострадали 11 детей. Погибли две девочки 10 и 17 лет и 15-летний парень. Ранения различной степени тяжести получили 8 детей в возрасте 14-15 лет.
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