В Украине из-за вооруженной агрессии России пострадало более 1973 ребенка.554 ребенка погибли и более 1419 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает ОГП, передает УНН.

Более 1973 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 30 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 554 ребенка погибли и более 1419 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой - 550,

Харьковской - 399,

Херсонской - 154,

Днепропетровской - 152,

Киевской - 130,

Запорожской - 119.

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Также отмечается, что 29 июня в результате вражеского обстрела г. Вольнянск Запорожской области пострадали 11 детей. Погибли две девочки 10 и 17 лет и 15-летний парень. Ранения различной степени тяжести получили 8 детей в возрасте 14-15 лет.

Количество травмированных из-за обстрела Вольнянска возросло до 36 человек