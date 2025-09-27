Понад 50 тисяч абонентів на Чернігівщини залишилися без світла після атаки - обленерго
Київ • УНН
Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів залишилися без електропостачання. Це торкнулося близько 54 тисяч абонентів, відновлювальні роботи вже розпочато.
Внаслідок чергової атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини без електропостачання залишилися 177 населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах. Про це пише УНН із посиланням на Чернігівобленерго.
Деталі
Без світла перебувають близько 54 тисяч абонентів. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, однак через масштабні руйнування відновлення електропостачання може затягнутися.
На жаль, у своєму бажанні занурити Чернігівщину в темряву ворог не зупиняється. Сьогодні рашисти знову здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру області. Без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, а це майже 54 тисячі абонентів
У компанії закликали мешканців області зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та за можливості готуватись до аварійних відключень. Також енергетики нагадали про необхідність дбати про власну безпеку та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях, уникаючи перебування біля енергооб’єктів.
Нагадаємо
Раніше голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що окупанти атакували енергообʼєкти Чернігівщини. Внаслідок атаки сталися перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині.