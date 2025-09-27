$41.490.00
Атака рф на енергооб'єкти Чернігівщини: шість громад та Ніжин частково без світла

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Внаслідок атаки на енергооб'єкти Ніжинського району Чернігівської області виникли перебої з електропостачанням у 6 громадах та частково в Ніжині. Задіяно резервне живлення, відновлення розпочнеться після усунення загрози.

Атака рф на енергооб'єкти Чернігівщини: шість громад та Ніжин частково без світла

Окупанти атакували енергообʼєкти Чернігівщини. Внаслідок атаки перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Зранку був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині. У випадку відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення 

- повідомив Чаус.

росіяни продовжують атакувати енергетику на Чернігівщині: є влучання, у Чернігові та районі - перебої зі світлом26.09.25, 14:34 • 2202 перегляди

За даними Повітряних Сил, у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні, зауважив голова ОВА.

У Чернігові водоканал повністю знеструмлено після атаки рф: жителів закликають запастися водою26.09.25, 16:28 • 3300 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Електроенергія
Чернігівська область