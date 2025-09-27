Атака рф на енергооб'єкти Чернігівщини: шість громад та Ніжин частково без світла
Київ • УНН
Внаслідок атаки на енергооб'єкти Ніжинського району Чернігівської області виникли перебої з електропостачанням у 6 громадах та частково в Ніжині. Задіяно резервне живлення, відновлення розпочнеться після усунення загрози.
Окупанти атакували енергообʼєкти Чернігівщини. Внаслідок атаки перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Зранку був удар по енергообʼєктах в Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням у 6 громадах і частково - у Ніжині. У випадку відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби приступають до відновлення
За даними Повітряних Сил, у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні, зауважив голова ОВА.
