Атака рф на энергообъекты Черниговщины: шесть громад и Нежин частично без света
Киев • УНН
В результате атаки на энергообъекты Нежинского района Черниговской области возникли перебои с электроснабжением в 6 общинах и частично в Нежине. Задействовано резервное питание, восстановление начнется после устранения угрозы.
Оккупанты атаковали энергообъекты Черниговщины. В результате атаки перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Утром был удар по энергообъектам в Нежинском районе. Перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине. В случае отсутствия электроэнергии задействуется резервное питание. Как только минует непосредственная угроза – соответствующие службы приступают к восстановлению
россияне продолжают атаковать энергетику в Черниговской области: есть попадания, в Чернигове и районе - перебои со светом26.09.25, 14:34 • 2192 просмотра
По данным Воздушных Сил, в сентябре над Черниговщиной радиотехнические войска обнаружили вдвое больше воздушных целей, чем в августе, отметил глава ОВА.
В Чернигове водоканал полностью обесточен после атаки рф: жителей призывают запастись водой26.09.25, 16:28 • 3294 просмотра