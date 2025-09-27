$41.490.00
16:24 • 10369 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 16242 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 57285 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 104913 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 43967 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 41150 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37572 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26784 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 54840 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 56349 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Атака рф на энергообъекты Черниговщины: шесть громад и Нежин частично без света

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

В результате атаки на энергообъекты Нежинского района Черниговской области возникли перебои с электроснабжением в 6 общинах и частично в Нежине. Задействовано резервное питание, восстановление начнется после устранения угрозы.

Атака рф на энергообъекты Черниговщины: шесть громад и Нежин частично без света

Оккупанты атаковали энергообъекты Черниговщины. В результате атаки перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Утром был удар по энергообъектам в Нежинском районе. Перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине. В случае отсутствия электроэнергии задействуется резервное питание. Как только минует непосредственная угроза – соответствующие службы приступают к восстановлению

- сообщил Чаус.

россияне продолжают атаковать энергетику в Черниговской области: есть попадания, в Чернигове и районе - перебои со светом26.09.25, 14:34 • 2192 просмотра

По данным Воздушных Сил, в сентябре над Черниговщиной радиотехнические войска обнаружили вдвое больше воздушных целей, чем в августе, отметил глава ОВА.

В Чернигове водоканал полностью обесточен после атаки рф: жителей призывают запастись водой26.09.25, 16:28 • 3294 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Электроэнергия
Черниговская область