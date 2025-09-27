Более 50 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки - облэнерго
Киев • УНН
В результате атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговщины 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов остались без электроснабжения. Это затронуло около 54 тысяч абонентов, восстановительные работы уже начаты.
В результате очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Черниговщины без электроснабжения остались 177 населенных пунктов в Нежинском и Прилукском районах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Подробности
Без света находятся около 54 тысяч абонентов. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, однако из-за масштабных разрушений восстановление электроснабжения может затянуться.
К сожалению, в своем желании погрузить Черниговщину во тьму враг не останавливается. Сегодня рашисты снова совершили атаку на энергетическую инфраструктуру области. Без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов, а это почти 54 тысячи абонентов
В компании призвали жителей области сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и по возможности готовиться к аварийным отключениям. Также энергетики напомнили о необходимости заботиться о собственной безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, избегая пребывания возле энергообъектов.
Напомним
Ранее глава ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что оккупанты атаковали энергообъекты Черниговщины. В результате атаки произошли перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине.