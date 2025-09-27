Более 50 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки - облэнерго

$41.490.00
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 16277 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 57300 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 104929 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 43976 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 41152 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37572 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26784 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 54842 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 56350 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Неизвестные дроны снова замечены в Дании: на этот раз - возле военных объектов27 сентября, 10:25 • 4352 просмотра
Редкий BMW E28 M5 выставлен на продажуPhoto27 сентября, 10:38 • 6516 просмотра
Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой27 сентября, 12:15 • 11500 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37 • 11204 просмотра
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белорусаVideo16:46 • 7136 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 25787 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 104924 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 44925 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 54841 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 56349 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Марк Рютте
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Дания
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT13:37 • 11206 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 57295 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 36299 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 41438 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 43574 просмотра
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto
Таймс
Хранитель

Более 50 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки - облэнерго

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В результате атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговщины 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов остались без электроснабжения. Это затронуло около 54 тысяч абонентов, восстановительные работы уже начаты.

Более 50 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки - облэнерго

В результате очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Черниговщины без электроснабжения остались 177 населенных пунктов в Нежинском и Прилукском районах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Подробности

Без света находятся около 54 тысяч абонентов. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, однако из-за масштабных разрушений восстановление электроснабжения может затянуться.

К сожалению, в своем желании погрузить Черниговщину во тьму враг не останавливается. Сегодня рашисты снова совершили атаку на энергетическую инфраструктуру области. Без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилукского районов, а это почти 54 тысячи абонентов

- говорится в сообщении.

В компании призвали жителей области сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и по возможности готовиться к аварийным отключениям. Также энергетики напомнили о необходимости заботиться о собственной безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, избегая пребывания возле энергообъектов.

Напомним

Ранее глава ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что оккупанты атаковали энергообъекты Черниговщины. В результате атаки произошли перебои с электроснабжением в 6 громадах и частично - в Нежине.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Черниговская область