Понад 400 000 гривень за непридатність до служби: на Рівненщині затримано члена ВЛК та посередника
Київ • УНН
У Рівненській області правоохоронці викрили корупційну схему за участі працівника військово-лікарської комісії та колишнього районного військового комісара, які отримали хабарів на суму майже 5 мільйонів гривень за визнання осіб непридатними до військової служби.
У Рівненській області правоохоронці викрили на отриманні хабаря за непридатність до служби працівника військово-лікарської комісії одного з медичних закладів регіону та його посередника - колишнього районного воєнкома. Під час обшуків у фігурантів були вилучені гроші у різній валюті на майже 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, пише УНН.
Знешкодили корупційну схему визнання осіб непридатними до військової служби та встановили причетних до неї осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Встановлено, що до злочину причетний працівник військово-лікарської комісії одного з медичних закладів регіону та його посередник - колишній районний воєнком,
Деталі
Зазначається, що фігуранти сприяли в отриманні підстав для визнання осіб непридатними до служби в ЗСУ. За розв’язання даного питання вимагали від двох чоловіків призовного віку майже 10 500 доларів "винагороди".
5 березня правоохоронці затримали члена ВЛК та посередника під час одержання останнього "траншу" у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.
Окрім того, за результатами обшуків правоохоронці вилучили кошти у різній валюті на загальну суму майже 5 млн грн, чорнові записи, особові справи призовників, копії медичних та інших документів.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо
СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини, який допомагав військовозобов’язаним знятись з військового обліку, і вилучила у нього майже 1 млн доларів.