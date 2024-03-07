Более 400 000 гривен за непригодность к службе: на Ривненщине задержан член ВВК и посредник
Киев • УНН
В Ровенской области правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием работника военно-врачебной комиссии и бывшего районного военного комиссара, которые получили взяток на сумму почти 5 миллионов гривен за признание лиц непригодными к военной службе.
В Ривненской области правоохранители разоблачили на получении взятки за непригодность к службе работника военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений региона и его посредника - бывшего районного военкома. Во время обысков у фигурантов были изъяты деньги в разной валюте на почти 5 миллионов гривен. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, пишет УНН.
Обезвредили коррупционную схему признания лиц непригодными к военной службе и установили причастных к ней лиц оперативники управления стратегических расследований в Ривненской области и следователи следственного управления областной полиции. Установлено, что к преступлению причастен работник военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений региона и его посредник - бывший районный военком,
Детали
Отмечается, что фигуранты способствовали в получении оснований для признания лиц непригодными к службе в ВСУ. За решение данного вопроса требовали от двух мужчин призывного возраста почти 10 500 долларов "вознаграждения".
5 марта правоохранители задержали члена ВЛК и посредника во время получения последнего "транша" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по результатам обысков правоохранители изъяли средства в разной валюте на общую сумму почти 5 млн грн, черновые записи, личные дела призывников, копии медицинских и других документов.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним
СБУ задержала экс-главу ВВК Черниговщины, который помогал военнообязанным сняться с воинского учета, и изъяла у него почти 1 млн долларов.
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