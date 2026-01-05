$42.290.12
Понад 250 тисяч ФОПів припинили діяльність в Україні за 11 місяців 2025 року - статистика

Київ • УНН

 • 40 перегляди

За 11 місяців 2025 року в Україні закрилося понад 250 тисяч ФОПів, їхній середній термін життя становить 2,4 року. Найбільше закриттів зафіксовано в роздрібній торгівлі та серед київських підприємців.

Понад 250 тисяч ФОПів припинили діяльність в Україні за 11 місяців 2025 року - статистика

В Україні за 11 місяців 2025 року закрилось понад 250 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів). В середньому, ФОПи живуть 2,4 року, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Водночас довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш живучими виявились ФОПи-кур'єри.

Кожен восьмий підприємець, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 ФОПів. На другому місці по закриттям Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік. З невеликим відривом закривались малі бізнеси на Харківщині (20 481), Одещині (18 714) та Львівщині (16 521).

Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі - на них припадає третина закриттів (77 705). В середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки. Ще 16 909 ФОПів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році - такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці - 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. Айтівці також опинились серед підприємців-довгожителів - 3 роки 11 місяців.

Довгожителями в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством - більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.

5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Далі йдуть бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової - вони працюють 5 років і 9 місяців.

Водночас найменш живучими є ФОПи-кур’єри - лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці в цій сфері, які торік закрились.

Нагадаємо

У 2026 році ставки податків для фізичних осіб підприємців не зростуть, але платити все одно доведеться більше, адже зросте мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, від яких обчислюють податки та збори.

Євген Устименко

