Понад 250 тисяч ФОПів припинили діяльність в Україні за 11 місяців 2025 року - статистика

В Україні за 11 місяців 2025 року закрилось понад 250 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів). В середньому, ФОПи живуть 2,4 року, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Водночас довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш живучими виявились ФОПи-кур'єри.

Кожен восьмий підприємець, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 ФОПів. На другому місці по закриттям Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік. З невеликим відривом закривались малі бізнеси на Харківщині (20 481), Одещині (18 714) та Львівщині (16 521).

Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі - на них припадає третина закриттів (77 705). В середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки. Ще 16 909 ФОПів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році - такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці - 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. Айтівці також опинились серед підприємців-довгожителів - 3 роки 11 місяців.

Довгожителями в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством - більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.

5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Далі йдуть бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової - вони працюють 5 років і 9 місяців.

Водночас найменш живучими є ФОПи-кур’єри - лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці в цій сфері, які торік закрились.

