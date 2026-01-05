$42.290.12
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Более 250 тысяч ФЛП прекратили деятельность в Украине за 11 месяцев 2025 года - статистика

Киев • УНН

 • 926 просмотра

За 11 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, их средний срок жизни составляет 2,4 года. Больше всего закрытий зафиксировано в розничной торговле и среди киевских предпринимателей.

Более 250 тысяч ФЛП прекратили деятельность в Украине за 11 месяцев 2025 года - статистика

В Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 250 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В среднем, ФЛП живут 2,4 года, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

В то же время долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее живучими оказались ФЛП-курьеры.

Каждый восьмой предприниматель, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 ФЛП. На втором месте по закрытиям Днепропетровщина — 22 645 предпринимателей прекратили свою деятельность в прошлом году. С небольшим отрывом закрывались малые бизнесы на Харьковщине (20 481), Одесщине (18 714) и Львовщине (16 521).

Наиболее уязвимыми в прошлом году были ФЛП, работающие в розничной торговле — на них приходится треть закрытий (77 705). В среднем, такие бизнесы существуют менее 3 лет. Еще 16 909 ФЛП в сфере оптовой торговли прекратили свою работу в 2025 году — такие предприниматели едва переваливают за год в своей работе. В целом только на нишу торговли приходится почти половина закрытий.

С большим отрывом вторыми по количеству прекращений стали айтишники — 28 668 или каждый девятый предприниматель, закрывшийся в прошлом году. Айтишники также оказались среди предпринимателей-долгожителей — 3 года 11 месяцев.

Долгожителями в Украине являются ФЛП, занимающиеся складским хозяйством — более 6 лет проработали такие предприниматели.

5 лет и 11 месяцев работают предприниматели в сфере операций с недвижимостью. Далее идут бизнесы в сфере ремонта техники, в частности, бытовой — они работают 5 лет и 9 месяцев.

В то же время наименее живучими являются ФЛП-курьеры — всего 6 месяцев, в среднем, проработали предприниматели в этой сфере, которые в прошлом году закрылись.

Напомним

В 2026 году ставки налогов для физических лиц-предпринимателей не вырастут, но платить все равно придется больше, ведь вырастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум, от которых исчисляются налоги и сборы.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
