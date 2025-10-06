Понад 200 тисяч українських родин скористалися програмою "Пакунок школяра": Мінсоцполітики показало відгуки батьків
Державною програмою підтримки "Пакунок школяра" скористалися вже понад 200 тисяч родин зі всієї України. Мінсоцполітики показало відео із відгуками батьків про цю ініціативу.
Міністерство соціальної політики України оприлюднило відео, у якому батьки діляться враженнями від державної програми "Пакунок школяра". З моменту старту ініціативи понад 200 тисяч родин подали заявки на участь, з яких близько 170 тисяч уже отримали допомогу. Про це повідомило Мінсоцполітики, пише УНН.
Як повідомляють у відомстві, українські сім’ї активно користуються можливістю забезпечити дітей усім необхідним до навчального року. Частина батьків оновила шкільний одяг та взуття для першокласників, інші – придбали підручники, канцелярію чи товари для творчості. Найпопулярнішою категорією покупок у межах програми залишається дитячий одяг.
Програма передбачає надання батькам електронного сертифіката, який можна використати для купівлі необхідних речей у партнерських магазинах. За словами Мінсоцполітики, така модель допомоги не лише підтримує родини, а й стимулює розвиток малого та середнього бізнесу в регіонах.
Міністерство наголошує, що "Пакунок школяра" став реальною підтримкою для тисяч українських сімей, особливо для тих, хто постраждав від війни або опинився у складних життєвих обставинах.
