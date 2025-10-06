$41.230.05
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 22683 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
06:00 • 17723 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 28418 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 58114 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 73873 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 88844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 162639 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклість
3 жовтня, 16:00 • 126219 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 110284 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Понад 200 тисяч українських родин скористалися програмою "Пакунок школяра": Мінсоцполітики показало відгуки батьків

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Державною програмою підтримки "Пакунок школяра" скористалися вже понад 200 тисяч родин зі всієї України. Мінсоцполітики показало відео із відгуками батьків про цю ініціативу.

Понад 200 тисяч українських родин скористалися програмою "Пакунок школяра": Мінсоцполітики показало відгуки батьків

Міністерство соціальної політики України оприлюднило відео, у якому батьки діляться враженнями від державної програми "Пакунок школяра". З моменту старту ініціативи понад 200 тисяч родин подали заявки на участь, з яких близько 170 тисяч уже отримали допомогу. Про це повідомило Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у відомстві, українські сім’ї активно користуються можливістю забезпечити дітей усім необхідним до навчального року. Частина батьків оновила шкільний одяг та взуття для першокласників, інші – придбали підручники, канцелярію чи товари для творчості. Найпопулярнішою категорією покупок у межах програми залишається дитячий одяг.

"Пакунок школяра": з 1 жовтня кошти можна витрачати на книги01.10.25, 12:04 • 2544 перегляди

Програма передбачає надання батькам електронного сертифіката, який можна використати для купівлі необхідних речей у партнерських магазинах. За словами Мінсоцполітики, така модель допомоги не лише підтримує родини, а й стимулює розвиток малого та середнього бізнесу в регіонах.

Міністерство наголошує, що "Пакунок школяра" став реальною підтримкою для тисяч українських сімей, особливо для тих, хто постраждав від війни або опинився у складних життєвих обставинах.

Пакунок школяра 2025: покрокова інструкція подання заяви у "Дії" для покупки канцелярії та книжок17.09.25, 19:40 • 2819 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоОсвіта
Міністерство соціальної політики України
благодійність
Україна