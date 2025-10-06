Более 200 тысяч украинских семей воспользовались программой "Пакет школьника": Минсоцполитики показало отзывы родителей
Киев • УНН
Государственной программой поддержки "Пакет школьника" воспользовались уже более 200 тысяч семей со всей Украины. Минсоцполитики показало видео с отзывами родителей об этой инициативе.
Министерство социальной политики Украины обнародовало видео, в котором родители делятся впечатлениями от государственной программы "Пакет школьника". С момента старта инициативы более 200 тысяч семей подали заявки на участие, из которых около 170 тысяч уже получили помощь. Об этом сообщило Минсоцполитики, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в ведомстве, украинские семьи активно пользуются возможностью обеспечить детей всем необходимым к учебному году. Часть родителей обновила школьную одежду и обувь для первоклассников, другие – приобрели учебники, канцелярию или товары для творчества. Самой популярной категорией покупок в рамках программы остается детская одежда.
Программа предусматривает предоставление родителям электронного сертификата, который можно использовать для покупки необходимых вещей в партнерских магазинах. По словам Минсоцполитики, такая модель помощи не только поддерживает семьи, но и стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в регионах.
Министерство отмечает, что "Пакет школьника" стал реальной поддержкой для тысяч украинских семей, особенно для тех, кто пострадал от войны или оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
