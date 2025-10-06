$41.230.05
06:51 • 6396 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 20822 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
06:00 • 16828 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 27586 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 57388 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20 • 73581 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 88578 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 161949 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 125846 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 110231 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Более 200 тысяч украинских семей воспользовались программой "Пакет школьника": Минсоцполитики показало отзывы родителей

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Государственной программой поддержки "Пакет школьника" воспользовались уже более 200 тысяч семей со всей Украины. Минсоцполитики показало видео с отзывами родителей об этой инициативе.

Более 200 тысяч украинских семей воспользовались программой "Пакет школьника": Минсоцполитики показало отзывы родителей

Министерство социальной политики Украины обнародовало видео, в котором родители делятся впечатлениями от государственной программы "Пакет школьника". С момента старта инициативы более 200 тысяч семей подали заявки на участие, из которых около 170 тысяч уже получили помощь. Об этом сообщило Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в ведомстве, украинские семьи активно пользуются возможностью обеспечить детей всем необходимым к учебному году. Часть родителей обновила школьную одежду и обувь для первоклассников, другие – приобрели учебники, канцелярию или товары для творчества. Самой популярной категорией покупок в рамках программы остается детская одежда.

"Пакет школьника": с 1 октября средства можно тратить на книги01.10.25, 12:04 • 2544 просмотра

Программа предусматривает предоставление родителям электронного сертификата, который можно использовать для покупки необходимых вещей в партнерских магазинах. По словам Минсоцполитики, такая модель помощи не только поддерживает семьи, но и стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в регионах.

Министерство отмечает, что "Пакет школьника" стал реальной поддержкой для тысяч украинских семей, особенно для тех, кто пострадал от войны или оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Пакет школьника 2025: пошаговая инструкция подачи заявления в "Дії" для покупки канцелярии и книг17.09.25, 19:40 • 2819 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоОбразование
Министерство социальной политики Украины
благотворительность
Украина