Понад 100 афганських журналістів просять міжнародну спільноту про допомогу

“Журналістика в Афганістані перебуває під критичною загрозою”

У своєму зверненні під назвою “Журналістика в Афганістані перебуває під критичною загрозою” вони висловлюють побоювання, що журналістика та плюралізм ЗМІ перебувають під загрозою повного зникнення в країні.

Під цим зверненням поставили свої підписи 103 представники ЗМІ, у тому числі 20 жінок. Більшість із них наразі продовжує працювати у столиці Кабулі або в афганських провінціях. Деякі ж пішли в підпілля, побоюючись за свою безпеку, десять осіб встигли втекти з країни. Як зазначається, через побоювання репресій щодо членів їхніх сімей в Афганістані вони воліють зберігати анонімність.

Про що просять автори звернення

Як зазначається у зверненні, найбільш терміново журналісти потребують гарантій захисту. Не менш важливою є конкретна підтримка, яка дозволить афганським редакціям продовжити або відновити свою роботу. Необхідно також допомогти біженцям, щоб вони могли продовжувати працювати журналістами за межами країни. Ті ж, кому терміново потрібен притулок, повинні мати можливість розраховувати на повну підтримку західних країн, просять автори звернення.

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“Таліби продемонстрували, що вони не потерплять вільної преси ні в Кабулі, ні в провінціях. Репортерам і журналістам в Афганістані загрожує повернення у темні п’ять років першого правління талібів”, — заявив керівник німецької філії “Репортерів без кордонів” Крістіан Мір.

Підписанти звернення закликають міжнародну спільноту терміново розробити заходи, щоб змогти захистити свободу преси в Афганістані. Як зазначається, численні напади на фотографів, операторів та репортерів за останні кілька днів, “дедалі відвертіше втручання талібів у роботу ЗМІ” та той факт, що надзвичайно велика кількість жінок-журналісток більше не можуть працювати, дають привід побоюватися найгіршого.