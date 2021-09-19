Более 100 афганских журналистов просят международное сообщество о помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Более 100 афганских журналистов обратились к международному сообществу с просьбой помочь сохранить свободу прессы в их стране. Самыми неотложными гарантии защиты работников средств массовой информации, говорится в анонимном обращении, направленном организации “Репортеры без границ”, сообщает в субботу, 18 сентября, DW, передает УНН.
“Журналистика в Афганистане находится под критической угрозой”
В своем обращении под названием “Журналистика в Афганистане находится под критической угрозой” они выражают опасения, что журналистика и плюрализм СМИ находятся под угрозой полного исчезновения в стране.
Под этим обращением поставили свои подписи 103 представители СМИ, в том числе 20 женщин. Большинство из них пока продолжает работать в столице Кабуле или в афганских провинциях. Некоторые же ушли в подполье, опасаясь за свою безопасность, десять человек успели убежать из страны. Как отмечается, из-за опасений репрессий в отношении членов их семей в Афганистане они предпочитают сохранять анонимность.
О чем просят авторы обращения
Как отмечается в обращении, наиболее срочно журналисты требуют гарантий защиты. Не менее важна конкретная поддержка, которая позволит афганским редакциям продолжить или возобновить свою работу. Необходимо также помочь беженцам, чтобы они могли продолжать работать журналистами за пределами страны. Те же, кому срочно нужен приют, должны иметь возможность рассчитывать на полную поддержку западных стран, просят авторы обращения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Афганистан: талибы заменили министерство по делам женщин в ведомство морали
“Талибы показали, что они не потерпят свободной прессы ни в Кабуле, ни в провинциях. Репортерам и журналистам в Афганистане грозит возвращение в темные пять лет первого правления талибов”, — заявил руководитель немецкого филиала" Репортеров без границ “Кристиан Мир.
Подписанты обращения призывают международное сообщество срочно разработать меры, чтобы смочь защитить свободу прессы в Афганистане. Как отмечается, многочисленные нападения на фотографов, операторов и репортеров за последние несколько дней, “все откровеннее вмешательства талибов в работу СМИ” и тот факт, что очень большое количество женщин-журналисток больше не могут работать, дают повод опасаться худшего.