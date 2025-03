Афганістан: таліби замінили міністерство у справах жінок на відомство моралі

Деталі

Під час правління талібів у 1990-х роках міністерство моралі вводило суворі ісламські правила і жорсткі обмеження щодо жінок.

За останні 20 років афганські жінки боролися за низку основних прав і отримали їх, але тепер є побоювання, що новий тимчасовий уряд Талібану, що складається виключно з чоловіків, нівелює весь прогрес.

Члени "Талібану" кажуть, що ця установа важлива: "Основна мета - служити ісламу. Отже, наявність Міністерства пороку і чесноти є обов'язковим", - повідомив член "Талібану" Мохаммад Юсуф.

Таке міністерство колись відповідало за розгортання так званої поліції моралі на вулицях, щоб забезпечити дотримання суворого тлумачення ісламського релігійного закону, відомого як шаріат.

Міністерство стало відоме тим, що било жінок, які, на його думку, були одягнені "нескромно" або які перебували на вулиці без чоловіка-опікуна. Дівчатам не дозволяли отримувати освіту після початкової школи. Такі розваги, як музика і танці, були заборонені, такі дії, як гра в шахи або запуск повітряного змія, були заборонені. Час молитов суворо дотримувався, чоловіків змушували відрощувати бороди, а стрижки в західному стилі не схвалювалися.

Той, хто порушував правила, піддавався суворому покаранню - порка, побиття, ампутація кінцівок і публічні страти були звичайною справою.

Міністерство було розформовано у 2001 році, коли туди увійшов контингент під керівництвом США, хоча тодішній президент Хамід Карзай відновив аналогічне, але менш потужне відомство в 2006 році під тиском консерваторів.

Офіційні особи "Талібану" заявили, що при новому уряді жінкам буде дозволено навчатися і працювати відповідно до тлумаченням ісламського релігійного закону.

Жінкам наказали залишатися вдома, поки ситуація з безпекою не покращиться.

