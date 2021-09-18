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Афганистан: талибы заменили министерство по делам женщин на ведомство морали

Афганистан: талибы заменили министерство по делам женщин на ведомство морали

Киев  •  УНН

 • 21826 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Талибы заменили Министерство по делам женщин на Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока (или "ведомство морали"), которое когда-то придерживалось строгих религиозных доктрин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Во время правления талибов в 1990-х годах министерство морали вводило жесткие исламские правила и жесткие ограничения по отношению к женщинам.

За последние 20 лет афганские женщины боролись за ряд основных прав и получили их, но теперь есть опасения, что новое временное правительство Талибана, состоящее исключительно из мужчин, нивелирует весь прогресс.

Члены "Талибана" говорят, что это учреждение важно: "Основная цель - служить исламу. Следовательно, наличие Министерства порока и добродетели является обязательным", - сообщил член "Талибана" Мохаммад Юсуф.

Такое министерство когда-то отвечало за развертывание так называемой полиции нравов на улицах, чтобы обеспечить соблюдение строгого толкования исламского религиозного закона, известного как шариат.

Министерство стало известно тем, что било женщин, которые, по его мнению, были одеты "нескромно" или находившихся на улице без мужчины-опекуна. Девушкам не позволяли получать образование после начальной школы. Такие развлечения, как музыка и танцы, были запрещены, такие действия, как игра в шахматы или запуск воздушного змея, были запрещены. Времени молитв строго придерживались, мужчин заставляли отращивать бороды, а стрижки в западном стили не одобрялись.

Тот, кто нарушал правила, подвергался суровому наказанию - порке, избиению, ампутации конечностей, и публичные казни были обычным делом.

Министерство было расформировано в 2001 году, когда в Афганистан вошел контингент под руководством США, хотя тогдашний президент Хамид Карзай возобновил аналогичное, но менее мощное ведомство в 2006 году под давлением консерваторов.

Официальные лица "Талибана" заявили, что при новом правительстве женщинам будет разрешено учиться и работать в соответствии с толкованием исламского религиозного закона.

Женщинам приказали оставаться дома, пока ситуация с безопасностью не улучшится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Талибан" заявил, что женщины могут учиться в университетах, но с гендерной сегрегацией

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx

— Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

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