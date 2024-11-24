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Шторм Берт угрожает затопить 400 районов в Великобритании и Ирландии

Шторм Берт угрожает затопить 400 районов в Великобритании и Ирландии

Киев  •  УНН

 • 7423 просмотра

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Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов на Британские острова. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.

Около 400 районов подвергаются риску затопления из-за шторма Берт, который принес в Великобританию проливные дожди и ветер. Несколько железнодорожных линий, мостов и дорог были закрыты. Сообщается о нескольких погибших. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

Шторм Берт принес почти месячную норму осадков менее чем за 48 часов. Сильный ветер, тающий снег и сильные дожди вызвали хаос и наводнения в Великобритании, Шотландии и Ирландии.

В некоторых частях севера Великобритании снег засыпал дороги и заблокировал автомобили.

На юге Англии погиб 60-летний мужчина после того, как дерево упало на его автомобиль. Еще одно тело было найдено в реке Конви вблизи города Ланврст в Уэльсе.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии была покрыта снегом, что на короткое время привело к перерыву в полетах. В Шотландии из-за непогоды были приостановлены некоторые железнодорожные рейсы. Мост, который соединяет Уэльс с Англией, был закрыт из-за сильного ветра.

Шторм также ударил по Ирландии. Дороги на западе страны затопило, десятки тысяч потребителей остались без света.

Ирландская метеорологическая служба объявила "красный" - самый высокий уровень - дождевого предупреждения для графств Корк и Голуэй.

В Южном Уэльсе можно было видеть, как паводковая вода поднимается до верха припаркованных автомобилей.

Энергетическая компания ESB Networks, которая обеспечивает энергией всю Ирландию, сообщила, что сильный ветер привел к отключению электроэнергии в 60 тысячах домов, ферм и предприятий в течение ночи, в основном на западе и северо-западе.

Напомним

Каталония восстанавливается после интенсивных дождей в Барселоне и Таррагоне, которые вызвали наводнения, закрытие дорог и приостановку железнодорожных линий. В Альбасете и Валенсийском сообществе еще продолжаются поиски; подтверждена гибель по меньшей мере 215 человек.

В Финляндии впервые зафиксировали ураган: без электричества остались более 17 тысяч домов2 нояб. 2024, 13:17 • 21679 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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