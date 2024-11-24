Британские инструкторы обучают ВСУ противодействовать минной угрозе в рамках Interflex

Британские инструкторы обучают украинских военных обезвреживать взрывоопасные предметы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Это обучение является частью операции Interflex, международной инициативы под руководством Великобритании, стартовавшей в июле 2022 года.

Операция Interflex имеет целью подготовку Вооруженных Сил Украины, и в ее рамках принимают участие 12 стран НАТО и партнеров, среди которых Австралия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Швеция и Косово. Эти государства предоставляют инструкторов, которые передают важные навыки для борьбы с взрывоопасными предметами.

Согласно оценкам организации HALO Trust, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в стране могли быть установлены до двух миллионов наземных мин, которые уже унесли жизни многих военных и гражданских лиц. Такая ситуация делает обучение по разминированию чрезвычайно важным, ведь специалисты по EOD (обезвреживание взрывоопасных предметов) спасают не только жизни на фронте, но и помогают вернуть безопасность в мирные регионы.

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