В полиции показали последствия российских авиаударов по Черниговщине
Киев • УНН
В результате русских авиаударов по Черниговской области ранен 28-летний местный житель. Повреждены хозяйственные сооружения и жилые дома в Корюковском и Черниговском районах.
Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов, которые атаковали Черниговскую область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
24 ноября оккупанты нанесли авиаудары по Черниговщине. В результате вражеской атаки в Корюковском районе ранен 28-летний местный житель, повреждены хозяйственные постройки.
В Черниговском районе повреждены жилые дома мирных граждан. Информация о пострадавших не поступала.
По факту атаки полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним
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