Журналистам показали обломки "орешника", которым россия атаковала Днепр
Киев • УНН
Служба безопасности Украины продемонстрировала Associated Press фрагменты экспериментальной баллистической ракеты «Орешник», поразившей завод в Днепре 21 ноября. Ракета базируется на РС-26 «Рубеж» и способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки.
Информационное агентство Associated Press пообщалось с работниками Службы безопасности Украины, которые показали изданию обломки ракеты "орешник", которой россия ударила по Украине 21 ноября, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности Украины показала Associated Press в воскресенье обломки новой экспериментальной баллистической ракеты, которая поразила завод в Днепре", - пишет издание.
Фрагменты ракеты под названием "Орешник, которая, по словам Пентагона, основана на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "рубеж", - еще не проанализированы, по словам представителей СБУ.
Как отмечает издание, от оружия, которое может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, осталось обугленные, изуродованные провода и пепельный корпус.
Следует отметить, что остатки такой ракеты обнаружены на территории Украины впервые
Напомни
российский диктатор владимир путин заявил об успешном применении баллистической ракеты "орєшник", которая не является модернизацией старых советских систем.
Сибига призвал передать Украине системы ПВО, которые способны перехватывать ракеты типа "орешник"24 нояб. 2024, 14:31 • 12963 просмотра