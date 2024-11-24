Сибига призвал передать Украине системы ПВО, которые способны перехватывать ракеты типа "орешник"
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины призвал партнеров предоставить системы ПВО для перехвата ракет типа "орешник". Сибига подчеркнул, что использование россией баллистических ракет является шантажом, которому не стоит поддаваться.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин пытается всех отпугнуть от поддержки Украины, но партнеры должны действовать наоборот и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать ракеты типа "орешник". Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.
Использование россией баллистических ракет средней дальности является типичным шантажом. путин пытается всех отпугнуть от поддержки Украины. Партнеры Украины должны действовать с точностью до наоборот: отказаться от шантажа, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил об успешном применении баллистической ракеты "орешник", которая не является модернизацией старых советских систем.
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