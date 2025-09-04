Понад 1 млн вбитих і лише 1% захопленої території: в МЗС України озвучили реальний стан справ росіян на фронті

$41.360.01
Ексклюзив
05:20 • 4348 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 23321 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 29360 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 28787 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 51552 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 24765 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25833 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23187 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25449 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 50776 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Публікації
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 4340 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 19327 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 51548 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 37340 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 50775 перегляди
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 6416 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 10760 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 13831 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 31111 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 44051 перегляди
Понад 1 млн вбитих і лише 1% захопленої території: в МЗС України озвучили реальний стан справ росіян на фронті

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Речник відомства заявив, що росія не перемагає, а Україна не програє. Він навів дані про втрати рф та незначні територіальні здобутки агресора.

Понад 1 млн вбитих і лише 1% захопленої території: в МЗС України озвучили реальний стан справ росіян на фронті

росія не перемагає в цій війні, а Україна не програє. Про це написав у соцмережі "Х" речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що станом на сьогодні росіяни втратили понад 1 млн вбитих і поранених військових, а за три з половиною року повномасштабного вторгнення не було захоплено жодного обласного центру, за виключенням Херсона - він був захоплений у березні і звільнений в листопаді 2022 року.

росія захопила 4 українські адміністративні центри у 2014 році, тоді як Україна зберегла контроль над 23; ця цифра залишається незмінною й сьогодні після 3,5 років повномасштабного вторгнення

- написав Тихий.

Він додав: росіяни захопили 1% захопленої території України за останні 1000 днів, і лише 0,3% під час "літнього наступу".

Крім того, країна-агресор витрачає 1 мільярд доларів на день на ведення безглуздої війни. Водночас російська соціальна інфраструктура перебуває в руйнуванні, а її економіка руйнується.

За словами Тихого, все вищесказане підводить до таких висновків:

  • росія не перемагає, а Україна не програє;
    • російські матері і виробники "Лади" - дві реальні цільові аудиторії заяв путіна;
      • тиск на росію необхідно серйозно посилити, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу.

        Нагадаємо

        Президент Зеленський заявив, що він допускає "корейський сценарій" для України, але з урахуванням відмінностей у масштабах загроз. Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
        Фейкові новини
        Державний кордон України
        Володимир Путін
        Володимир Зеленський
        Україна
        Херсон