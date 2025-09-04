Понад 1 млн вбитих і лише 1% захопленої території: в МЗС України озвучили реальний стан справ росіян на фронті
Київ • УНН
Речник відомства заявив, що росія не перемагає, а Україна не програє. Він навів дані про втрати рф та незначні територіальні здобутки агресора.
росія не перемагає в цій війні, а Україна не програє. Про це написав у соцмережі "Х" речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає УНН.
Деталі
Він зазначив, що станом на сьогодні росіяни втратили понад 1 млн вбитих і поранених військових, а за три з половиною року повномасштабного вторгнення не було захоплено жодного обласного центру, за виключенням Херсона - він був захоплений у березні і звільнений в листопаді 2022 року.
росія захопила 4 українські адміністративні центри у 2014 році, тоді як Україна зберегла контроль над 23; ця цифра залишається незмінною й сьогодні після 3,5 років повномасштабного вторгнення
Він додав: росіяни захопили 1% захопленої території України за останні 1000 днів, і лише 0,3% під час "літнього наступу".
Крім того, країна-агресор витрачає 1 мільярд доларів на день на ведення безглуздої війни. Водночас російська соціальна інфраструктура перебуває в руйнуванні, а її економіка руйнується.
За словами Тихого, все вищесказане підводить до таких висновків:
- росія не перемагає, а Україна не програє;
- російські матері і виробники "Лади" - дві
реальні цільові аудиторії заяв путіна;
- тиск на росію необхідно серйозно посилити, щоб
змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що він допускає "корейський сценарій" для України, але з урахуванням відмінностей у масштабах загроз. Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки.