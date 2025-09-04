$41.360.01
Эксклюзив
05:20 • 4284 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 23296 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 29341 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 28769 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 51529 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 24760 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25830 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23187 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25447 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 50766 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Более 1 млн убитых и лишь 1% захваченной территории: в МИД Украины озвучили реальное положение дел россиян на фронте

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Спикер ведомства заявил, что россия не побеждает, а Украина не проигрывает. Он привел данные о потерях рф и незначительных территориальных достижениях агрессора.

Более 1 млн убитых и лишь 1% захваченной территории: в МИД Украины озвучили реальное положение дел россиян на фронте

россия не побеждает в этой войне, а Украина не проигрывает. Об этом написал в соцсети "Х" представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

Он отметил, что по состоянию на сегодня россияне потеряли более 1 млн убитых и раненых военных, а за три с половиной года полномасштабного вторжения не было захвачено ни одного областного центра, за исключением Херсона - он был захвачен в марте и освобожден в ноябре 2022 года.

россия захватила 4 украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23; эта цифра остается неизменной и сегодня после 3,5 лет полномасштабного вторжения

- написал Тихий.

Он добавил: россияне захватили 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, и лишь 0,3% во время "летнего наступления".

Кроме того, страна-агрессор тратит 1 миллиард долларов в день на ведение бессмысленной войны. В то же время российская социальная инфраструктура находится в разрушении, а ее экономика рушится.

По словам Тихого, все вышесказанное подводит к следующим выводам:

  • россия не побеждает, а Украина не проигрывает;
    • российские матери и производители "Лады" - две реальные целевые аудитории заявлений Путина;
      • давление на россию необходимо серьезно усилить, чтобы заставить москву серьезно отнестись к мирному процессу.

        Напомним

        Президент Зеленский заявил, что он допускает "корейский сценарий" для Украины, но с учетом различий в масштабах угроз. Украина стремится получить надежные гарантии безопасности.

        Евгений Устименко

