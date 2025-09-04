Более 1 млн убитых и лишь 1% захваченной территории: в МИД Украины озвучили реальное положение дел россиян на фронте
Киев • УНН
Спикер ведомства заявил, что россия не побеждает, а Украина не проигрывает. Он привел данные о потерях рф и незначительных территориальных достижениях агрессора.
россия не побеждает в этой войне, а Украина не проигрывает. Об этом написал в соцсети "Х" представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
Он отметил, что по состоянию на сегодня россияне потеряли более 1 млн убитых и раненых военных, а за три с половиной года полномасштабного вторжения не было захвачено ни одного областного центра, за исключением Херсона - он был захвачен в марте и освобожден в ноябре 2022 года.
россия захватила 4 украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23; эта цифра остается неизменной и сегодня после 3,5 лет полномасштабного вторжения
Он добавил: россияне захватили 1% захваченной территории Украины за последние 1000 дней, и лишь 0,3% во время "летнего наступления".
Кроме того, страна-агрессор тратит 1 миллиард долларов в день на ведение бессмысленной войны. В то же время российская социальная инфраструктура находится в разрушении, а ее экономика рушится.
По словам Тихого, все вышесказанное подводит к следующим выводам:
- россия не побеждает, а Украина не проигрывает;
- российские матери и производители "Лады" - две
реальные целевые аудитории заявлений Путина;
- давление на россию необходимо серьезно усилить, чтобы
заставить москву серьезно отнестись к мирному процессу.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что он допускает "корейский сценарий" для Украины, но с учетом различий в масштабах угроз. Украина стремится получить надежные гарантии безопасности.