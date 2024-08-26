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Померла акушерка з Костянтинівки, поранена під час обстрілу 24 серпня

Померла акушерка з Костянтинівки, поранена під час обстрілу 24 серпня

Київ • УНН

 • 25536 перегляди

У реанімації в Дніпрі померла 61-річна Валентина Пінчук, акушерка з Костянтинівки, поранена під час обстрілу 24 серпня. Вона отримала важке поранення черевної порожнини і була прооперована перед транспортуванням до Дніпра.

У реанімації в лікарні Дніпра померла співробітниця акушерсько-гінекологічного відділення лікарні Костянтинівки Валентина Пінчук, яку поранило під час обстрілу міста 24 серпня. Про її смерть повідомили у лікарні інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради, передає УНН.

Деталі

Після отриманого під час обстрілу поранення та перенесеної операції у реанімації Дніпра померла 61-річна акушерка з Костянтинівки Валентина. У у пологовому будинку вона пропрацювала практично все життя.

Колектив КНП БЛІЛ КМР  висловлює глибоку скорботу з приводу трагічної загибелі нашої колеги, акушерки акушерсько-гінекологічного відділення лікарні Пінчук Валентини Іванівни

- йдеться у повідомленні лікарні.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у коментарі Суспільному додав, що Валентину Пінчук у тяжкому стані доправили до лікарні Дніпра.

Директорка багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради Олена Руденко уточнила, що Валентина Пінчук, у якої 24 серпня був вихідний, після обстрілу потрапила до хірургії, де її прооперували.

У неї було важке поранення черевної порожнини з ураженням внутрішніх органів, ми її прооперували та направили у лікарню Дніпра в той же день, вона була вкрай важка. Валентина померла в реанімаційному відділенні

- розповіла Олена Руденко.

Нагадаємо

24 серпня російські війська обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок удару загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

Війська рф вранці обстріляли Костянтинівку на Донеччині - МВА26.08.24, 16:19 • 24441 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна

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