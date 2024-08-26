В реанимации в больнице Днепра умерла сотрудница акушерско-гинекологического отделения больницы Константиновки Валентина Пинчук, которую ранило во время обстрела города 24 августа. О ее смерти сообщили в больнице интенсивного лечения Константиновского городского совета, передает УНН.

Детали

После полученного во время обстрела ранения и перенесенной операции в реанимации Днепра умерла 61-летняя акушерка из Константиновки Валентина. В в роддоме она проработала практически всю жизнь.

Коллектив КНП БЛИЛ КГС выражает глубокую скорбь по поводу трагической гибели нашей коллеги, акушерки акушерско-гинекологического отделения больницы Пинчук Валентины Ивановны - говорится в сообщении больницы.

Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в комментарии Суспільному добавил, что Валентину Пинчук в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепра.

Директор многопрофильной больницы интенсивного лечения Константиновского городского совета Елена Руденко уточнила, что Валентина Пинчук, у которой 24 августа был выходной, после обстрела попала в хирургию, где ее прооперировали.

У нее было тяжелое ранение брюшной полости с поражением внутренних органов, мы ее прооперировали и направили в больницу Днепра в тот же день, она была крайне тяжелая. Валентина умерла в реанимационном отделении - рассказала Елена Руденко.

Напомним

24 августа российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате удара погибло 5 человек, еще 6 ранены.

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