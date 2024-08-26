Российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновка в Донецкой области. Об этом в комментарии "Суспільне Донбас" рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, пишет УНН.

Детали

"Был артиллерийский обстрел. С 11:00 до 11:30 было несколько ударов. Повреждены пять объектов: фасад многоквартирного дома, рынок "Невский" и фасад частного дома. В результате обстрела травмированных и погибших не было", - уточнил начальник Константиновской ГВА.

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