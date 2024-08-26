Війська рф вранці обстріляли Костянтинівку на Донеччині - МВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Костянтинівка на Донеччині. Пошкоджено п'ять об'єктів, включаючи багатоквартирний будинок та ринок, але жертв та постраждалих немає.
Російські війська з артилерії обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Про це у коментарі "Суспільне Донбас" розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, пише УНН.
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"Був артилерійський обстріл. З 11:00 до 11:30 було кілька ударів. Пошкоджені п'ять об'єктів: фасад багатоквартирного будинку, ринок "Невський" й фасад приватного будинку. Внаслідок обстрілу травмованих та загиблих не було", - уточнив начальник Костянтинівської МВА.
Троє загиблий та четверо поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини за добу 26.08.24, 14:11 • 20296 переглядiв