Троє загиблий та четверо поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини за добу
Київ • УНН
За добу росіяни обстріляли 9 населених пунктів Донецької області, вбивши трьох і поранивши чотирьох мирних жителів. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки та інфраструктуру.
У Донецькій області протягом доби, 25 серпня, поліцейські зафіксували 2 710 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Через російські атаки троє жителів Донеччини загинули та четверо отримали поранення, повідомляє УНН із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Як повідомляється, під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Слов’янськ, Українськ, села Воздвиженка, Лозове, Мемрик, Новий Комар, Шевченко.
Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів - 6 житлових будинків, адмінбудівлю, комунальне підприємство, автомобілі, комунікації.
Росіяни вбили цивільних осіб: одну людину в Українську, одну – в Мемрику та одну - у Воздвиженці.
Костянтинівку ворог обстріляв з артилерії – травмовано двох мирних жителів, пошкоджено три багатоквартирних будинки, адмінбудівлю, авто.
Слов’янськ війська рф накрили з РСЗВ "Смерч" - поранили цивільну особу, пошкодили три приватних оселі, комунальне підприємство, автомобіль.
У Лозовому внаслідок удару зі "Смерчів" є поранений.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди