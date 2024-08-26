Трое погибших и четверо раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

В Донецкой области в течение суток, 25 августа, полицейские зафиксировали 2 710 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Из-за российских атак трое жителей Донетчины погибли и четверо получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Славянск, Украинск, села Воздвиженка, Лозовое, Мемрик, Новый Комар, Шевченко.

Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов - 6 жилых домов, админздание, коммунальное предприятие, автомобили, коммуникации.

Россияне убили гражданских лиц: одного человека в Украинской, одного - в Мемрике и одного - в Воздвиженке.

Константиновку враг обстрелял из артиллерии - травмированы двое мирных жителей, повреждены три многоквартирных дома, админздание, авто.

Славянск войска рф накрыли из РСЗО "Смерч" - ранили гражданское лицо, повредили три частных дома, коммунальное предприятие, автомобиль.

В Лозовом в результате удара из "Смерчей" есть раненый.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль