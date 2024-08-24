Російські обстріли на Донеччині: один загиблий у Котлиному, в Костянтинівці вже 6 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула 1 людина в Котлиному, ще 1 поранена. У Костянтинівці кількість жертв зросла до 5 загиблих і 6 поранених.
Внаслідок обстрілів російськими військами на Донеччині загинула одна людина в Котлиному, ще одна отримала поранення. Крім того у Костянтинівці кількість поранених зросла до шести. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни — у Котлиному Покровської громади. Крім того, у селищі 1 людина поранена
За його словами, інформація щодо пошкоджень встановлюється.
Також Філашкін повідомив, що стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці — таким чином, загальна кількість жертв там сягнула 5 загиблих і 6 поранених.