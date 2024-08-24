Російські обстріли на Донеччині: один загиблий у Котлиному, в Костянтинівці вже 6 поранених

Внаслідок обстрілів російськими військами на Донеччині загинула одна людина в Котлиному, ще одна отримала поранення. Крім того у Костянтинівці кількість поранених зросла до шести. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.



Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни — у Котлиному Покровської громади. Крім того, у селищі 1 людина поранена