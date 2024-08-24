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Російські обстріли на Донеччині: один загиблий у Котлиному, в Костянтинівці вже 6 поранених

Київ • УНН

 • 38368 перегляди

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула 1 людина в Котлиному, ще 1 поранена. У Костянтинівці кількість жертв зросла до 5 загиблих і 6 поранених.

Внаслідок обстрілів російськими військами на Донеччині загинула одна людина в Котлиному, ще одна отримала поранення. Крім того у Костянтинівці кількість поранених зросла до шести. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни — у Котлиному Покровської громади. Крім того, у селищі 1 людина поранена

- написав Філашкін. 

За його словами, інформація щодо пошкоджень встановлюється. 

Також Філашкін повідомив, що стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці — таким чином, загальна кількість жертв там сягнула 5 загиблих і 6 поранених. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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