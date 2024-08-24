Российские обстрелы в Донецкой области: один погибший в Котлино, в Константиновке уже 6 раненых
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек в Котлино, еще 1 ранен. В Константиновке количество жертв возросло до 5 погибших и 6 раненых.
В результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области погиб один человек в Котлино, еще один получил ранения. Кроме того в Константиновке количество раненых возросло до шести. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Еще одного человека в Донецкой области убили сегодня россияне - в Котлино Покровской громады. Кроме того, в поселке 1 человек ранен
По его словам, информация о повреждениях устанавливается.
Также Филашкин сообщил, что стало известно о еще одном раненом в Константиновке - таким образом, общее количество жертв там достигло 5 погибших и 6 раненых.