Российские обстрелы в Донецкой области: один погибший в Котлино, в Константиновке уже 6 раненых

В результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области погиб один человек в Котлино, еще один получил ранения. Кроме того в Константиновке количество раненых возросло до шести. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.



Еще одного человека в Донецкой области убили сегодня россияне - в Котлино Покровской громады. Кроме того, в поселке 1 человек ранен - написал Филашкин.

По его словам, информация о повреждениях устанавливается.



Также Филашкин сообщил, что стало известно о еще одном раненом в Константиновке - таким образом, общее количество жертв там достигло 5 погибших и 6 раненых.