росіяни вранці вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 5 загиблих та 5 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Костянтинівку в Донецькій області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Внаслідок удару по Лівобережжю загинуло 5 осіб, ще 5 поранено, постраждалим надано медичну допомогу.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Костянтинівку у Донецькій області, відомо про 5 загиблих і 5 поранених, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку - влучили по Лівобережжю. Наразі відомо про 5 загиблих і 5 поранених
Медики, з його слів, надали пораненим необхідну першу допомогу та доправили їх до лікарні.
"Вкотре закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - підкреслив голова ОВА.
На Донеччині рф поранила 5 мирних мешканців24.08.24, 08:57 • 31652 перегляди