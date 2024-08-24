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росіяни вранці вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 5 загиблих та 5 поранених

Київ • УНН

 • 20806 перегляди

Російські війська обстріляли Костянтинівку в Донецькій області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Внаслідок удару по Лівобережжю загинуло 5 осіб, ще 5 поранено, постраждалим надано медичну допомогу.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Костянтинівку у Донецькій області, відомо про 5 загиблих і 5 поранених, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

росіяни завдали по місту чергового удару сьогодні зранку - влучили по Лівобережжю. Наразі відомо про 5 загиблих і 5 поранених

- написав Філашкін у Telegram.

Медики, з його слів, надали пораненим необхідну першу допомогу та доправили їх до лікарні. 

"Вкотре закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтесь!" - підкреслив голова ОВА.

На Донеччині рф поранила 5 мирних мешканців24.08.24, 08:57 • 31652 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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