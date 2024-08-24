На Донеччині рф поранила 5 мирних мешканців
Київ • УНН
23 серпня ворожі сили поранили 5 цивільних у Донецькій області. Постраждалі зафіксовані в Кураховому, Торецьку, Щербинівці та Антонівці, без урахування даних з Маріуполя та Волновахи.
23 серпня рф поранили п'ятьох мешканців Донецької області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Відтак, протягом останньої доби через завдані російські обстріли на Донеччині постраждали 2 жителя в Кураховому та по 1 особі в Торецьку, Щербинівці та Антонівці.
Зазначається, що ця статистика не враховує дані з Маріуполя та Волновахи, де також могли бути постраждалі.
В окупованому Сєвєродонецьку все ще залишаються наслідки руйнації багатоповерхівок, по яких били зс рф - Луганська ОВА23.08.24, 12:11 • 26541 перегляд