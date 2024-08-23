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В окупованому Сєвєродонецьку все ще залишаються наслідки руйнації багатоповерхівок, по яких били зс рф - Луганська ОВА

В окупованому Сєвєродонецьку все ще залишаються наслідки руйнації багатоповерхівок, по яких били зс рф - Луганська ОВА

Київ • УНН

 • 26541 перегляди

В окупованому Сєвєродонецьку залишаються наслідки руйнувань багатоповерхівок після обстрілів рф. Лише нещодавно визначено підприємство для ліквідації руйнувань у трьох напівзруйнованих містах.

Підприємство, яке ліквідовуватиме наслідки руйнації визначено на цьому тижні. За даними Луганської ОВА, це єдине підприємство на три наполовину знищених міста – Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, передає УНН.

Деталі

На вулицях та у кварталах окупованого Сєвєродонецька залишаються наслідки руйнації багатоповерхівок, після тривалих бойових дій. Лише нещодавно було визначено підприємство, яке ліквідовуватиме наслідки вторгнення рф.

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"Понад два роки на вулицях та у кварталах Сєвєродонецька залишаються наслідки руйнації багатоповерхівок, по яких били росіяни під час штурму міста. Лише на цьому тижні окупанти визначили підприємство, яке ліквідовуватиме наслідки злочинів загарбників. Воно здійснює господарську діяльність зі збирання та транспортування будівельних відходів" - пише на FB-сторінці Луганська обласна державна адміністрація.

При цьому, це єдине підприємство на три наполовину знищених міста. Йдеться про Лисичанськ, Рубіжне і Сєвєродонецьк.

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