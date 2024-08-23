В оккупированном Северодонецке все еще остаются последствия разрушения многоэтажек, по которым били ссср - Луганская ОГА

Предприятие, которое будет ликвидировать последствия разрушения определено на этой неделе. По данным Луганской ОГА, это единственное предприятие на три наполовину уничтоженных города - Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, передает УНН.

Детали

На улицах и в кварталах оккупированного Северодонецка остаются последствия разрушения многоэтажек, после длительных боевых действий. Лишь недавно было определено предприятие, которое будет ликвидировать последствия вторжения рф.

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«Более двух лет на улицах и в кварталах Северодонецка остаются последствия разрушения многоэтажек, по которым били россияне во время штурма города. Только на этой неделе оккупанты определили предприятие, которое будет ликвидировать последствия преступлений захватчиков. Оно осуществляет хозяйственную деятельность по сбору и транспортировке строительных отходов», - пишет на FB-странице Луганская областная государственная администрация.

При этом, это единственное предприятие на три наполовину уничтоженных города. Речь идет о Лисичанске, Рубежном и Северодонецке.

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