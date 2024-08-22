Захватчики разрешили солдатам проводить проверки населения на ВОТ Украины - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированном юге Украины россияне увеличили количество проверок на улицах. Солдатам разрешено проверять документы и телефоны, особенно интересуют те, кто не имеет российского паспорта.
На временно оккупированных территориях юга Украины россияне увеличили количество проверок на улицах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Оккупационные администрации разрешили обычным солдатам осуществлять выборочные проверки документов и содержимого телефона. Традиционно россиян интересуют те, кто не имеют российский паспорт и каналы информации на телефоне,
Детали
Отмечается, что российские правоохранители активно вызывают на допросы тех, кто вернулся на ВОТ переоформлять имущество. Оккупантов интересуют сведения о Силах обороны и наличие родственников в украинской армии, в отдельных случаях россияне проводили обыски имущества.
россияне до сих пор не могут найти достаточное количество коллаборантов на оккупированных территориях Украины-Центр нацсопротивления19 августа 2024, 12:47 • 32307 просмотров