россияне до сих пор не могут найти достаточное количество коллаборантов на оккупированных территориях Украины-Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Оккупанты запустили конкурс "Лидеры села", чтобы найти предателей для работы в оккупационных администрациях. Местное население преимущественно отказывается сотрудничать с врагом, поэтому количество заявок неудовлетворительное.
На захваченных территориях Украины россияне до сих пор ищут коллаборантов, которые согласятся работать в оккупационных администрациях. Об этом заявили в центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что после 2,5 лет оккупации рф до сих пор не смогла сформировать оккупационные ячейки в селах на временно захваченных территориях.
Чтобы покрыть дефицит коллаборантов россияне запустили конкурс "Лидеры села" за участие в котором обещают деньги. Целью конкурса найти предателей, которые согласятся работать в оккупационных администрациях
А впрочем, до сих пор количество заявок на участие в конкурсе для оккупантов неудовлетворительное, ведь местное население в подавляющем большинстве не желает сотрудничать с врагом.
Россияне даже сами скрывают участников конкурса, ведь участие в нем-это подтверждение коллаборационизма.
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