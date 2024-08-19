россияне до сих пор не могут найти достаточное количество коллаборантов на оккупированных территориях Украины-Центр нацсопротивления

На захваченных территориях Украины россияне до сих пор ищут коллаборантов, которые согласятся работать в оккупационных администрациях. Об этом заявили в центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после 2,5 лет оккупации рф до сих пор не смогла сформировать оккупационные ячейки в селах на временно захваченных территориях.

Чтобы покрыть дефицит коллаборантов россияне запустили конкурс "Лидеры села" за участие в котором обещают деньги. Целью конкурса найти предателей, которые согласятся работать в оккупационных администрациях - - говорят в сопротивлении.

А впрочем, до сих пор количество заявок на участие в конкурсе для оккупантов неудовлетворительное, ведь местное население в подавляющем большинстве не желает сотрудничать с врагом.

Россияне даже сами скрывают участников конкурса, ведь участие в нем-это подтверждение коллаборационизма.

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