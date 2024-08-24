В Донецкой области рф убила 5 мирных жителей
Киев • УНН
23 августа вражеские силы ранили 5 гражданских в Донецкой области. Пострадавшие зафиксированы в Курахово, Торецке, Щербиновке и Антоновке, без учета данных из Мариуполя и Волновахи.
23 августа рф ранили пятерых жителей Донецкой области. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Следовательно, в течение последних суток из-за нанесенных российских обстрелов в Донецкой области пострадали 2 жителя в Курахово и по 1 человеку в Торецке, Щербиновке и Антоновке.
Отмечается, что эта статистика не учитывает данные из Мариуполя и Волновахи, где также могли быть пострадавшие.
В окупованому Сєвєродонецьку все ще залишаються наслідки руйнації багатоповерхівок, по яких били зс рф - Луганська ОВА23 августа 2024, 09:11 • 25501 просмотр