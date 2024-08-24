В Донецкой области рф убила 5 мирных жителей

23 августа рф ранили пятерых жителей Донецкой области. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Следовательно, в течение последних суток из-за нанесенных российских обстрелов в Донецкой области пострадали 2 жителя в Курахово и по 1 человеку в Торецке, Щербиновке и Антоновке.

Отмечается, что эта статистика не учитывает данные из Мариуполя и Волновахи, где также могли быть пострадавшие.

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