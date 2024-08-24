Российские войска сегодня утром обстреляли Константиновку в Донецкой области, известно о 5 погибших и 5 раненых, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром - попали по Левобережью. Известно о 5 погибших и 5 раненых - написал Филашкин в Telegram.

Медики, по его словам, оказали раненым необходимую первую помощь и доставили их в больницу.

"В который раз призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул глава ОВА.

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