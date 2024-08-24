Киев • УНН
Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. В результате удара по Левобережью погибло 5 человек, еще 5 ранены, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Российские войска сегодня утром обстреляли Константиновку в Донецкой области, известно о 5 погибших и 5 раненых, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
россияне нанесли по городу очередной удар сегодня утром - попали по Левобережью. Известно о 5 погибших и 5 раненых
Медики, по его словам, оказали раненым необходимую первую помощь и доставили их в больницу.
"В который раз призываю всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул глава ОВА.
На Донеччині рф вбила 5 мирних мешканців24 августа 2024, 05:57 • 29328 просмотров