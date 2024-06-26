Помер один із керівників Світового Конґресу Українців Стефан Романів. У МЗС назвали його "людиною-легендою"
Київ • УНН
Відійшов у вічність Стефан Романів, Перший віце-президент Світового Конґресу Українців та легендарна постать, яка зробила значний внесок у міжнародне визнання Голодомору.
Помер перший віцепрезидента Світового Конґресу Українців Стефан Романів. У МЗС назвали його людиною-легендою і висловили співчуття, передає УНН.
... висловлюємо співчуття у зв'язку з передчасною смертю Стефана Романіва, багаторічного співголови Союзу українських організацій Австралії, Першого Віцепрезидента Світового Конґресу Українців, Голови Міжнародного координаційного комітету СКУ у справі Голодомору, Голови Світової ради СКУ з релігійних питань. Від нас пішла світла людина, людина-легенда, яка зробила вагомий внесок у справу міжнародного визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр
У відомстві зауважили, що самовіддана діяльність Стефана Романіва зі згуртування українців по всьому світу назавжди залишатиметься зразком для наслідування.
"Це, безумовно, тяжка втрата не лише для української громади в Австралії, а й для усієї української всесвітньої спільноти. Життя пана Стефана є зразком палкої любові до України та її народу, міцної і непідкупної Віри в Перемогу нашої Держави", — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.