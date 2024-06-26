Умер первый вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев Стефан Романив. В МИД назвали его человеком-легендой и выразили соболезнования, передает УНН.

... выражаем соболезнования в связи с преждевременной смертью Стефана Романива, многолетнего сопредседателя Союза украинских организаций Австралии, Первого Вице-президента Всемирного Конгресса Украинцев, Председателя Международного координационного комитета ВКУ по делу Голодомора, Председателя Всемирного совета ВКУ по религиозным вопросам. От нас ушел светлый человек, человек-легенда, который сделал весомый вклад в дело международного признания Голодомора в Украине 1932-1933 гг - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самоотверженная деятельность Стефана Романова по сплочению украинцев по всему миру навсегда останется образцом для подражания.

"Это, безусловно, тяжелая утрата не только для украинской громады в Австралии, но и для всего украинского всемирного сообщества. Жизнь господина Стефана является образцом горячей любви к Украине и ее народу, крепкой и неподкупной Веры в Победу нашего государства", - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.