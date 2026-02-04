Помер Чак Негрон – голос легендарного хіта "Joy to the World" та засновник Three Dog Night

Світ рок-музики втратив одну з найбільш впізнаваних постатей 1970-х років. Чак Негрон, співзасновник та вокаліст гурту Three Dog Night, пішов із життя у віці 83 років. Музикант, чий голос став візитівкою пісень "One" та "Just an Old Fashioned Love Song", помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За словами публіциста Зака Фарнума, причиною смерті стали ускладнення серцевої недостатності та хронічна обструктивна хвороба легень. Негрон разом із Корі Веллсом та Денні Гаттоном створили Three Dog Night у середині 1960-х, ставши згодом одним із найуспішніших гуртів світу. У період з 1969 по 1974 роки вони випустили 18 хітів, що потрапили до топ-20 чартів, та 12 "золотих" альбомів. Унікальність тріо полягала у вмінні інтерпретувати чужий матеріал, перетворюючи пісні Ренді Ньюмена чи Пола Вільямса на шалені енергійні композиції.

Ми справді були на підйомі та дуже плідні. Ми були в зоні та справді викладалися назовні. Я пам’ятаю, як виходив з літака в Далласі та думав: Зачекайте секунду. Хіба ми щойно не були тут? – згадував Негрон інтенсивний графік популярності гурту.

Історія створення безсмертного гімну "Joy to the World"

Чак Негрон назавжди закарбував своє ім'я в історії музики завдяки вступному рядку "Jeremiah was a bullfrog!". Саме він переконав колег записати пісню "Joy to the World", від якої гурт спочатку двічі відмовлявся. Багатооктавний тенор Негрона перетворив цей трек на світський гімн радості, що очолив світові чарти.

Коли Хойт Екстон зіграв мені демо, мені одразу сподобалося. Я подумав, що ми могли б трохи повеселитися. Цей початковий рядок треба було кричати. Я піднявся до шкали D, що досить високо, і просто крикнув це. Коли гурт почув це, вони вигукнули: Святий боже, це чудово – розповідав музикант в одному зі своїх останніх інтерв'ю.

Окрім музичних досягнень, Негрон запам'ятався фанатам своїм характерним стилем із пишними вусами, який вирізняв його серед тогочасних естрадних зірок.

