Умер Чак Негрон – голос легендарного хита "Joy to the World" и основатель Three Dog Night

Мир рок-музыки потерял одну из самых узнаваемых фигур 1970-х годов. Чак Негрон, сооснователь и вокалист группы Three Dog Night, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Музыкант, чей голос стал визитной карточкой песен "One" и "Just an Old Fashioned Love Song", скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По словам публициста Зака Фарнума, причиной смерти стали осложнения сердечной недостаточности и хроническая обструктивная болезнь легких. Негрон вместе с Кори Уэллсом и Дэнни Хаттоном создали Three Dog Night в середине 1960-х, став впоследствии одной из самых успешных групп мира. В период с 1969 по 1974 годы они выпустили 18 хитов, попавших в топ-20 чартов, и 12 "золотых" альбомов. Уникальность трио заключалась в умении интерпретировать чужой материал, превращая песни Рэнди Ньюмана или Пола Уильямса в безумные энергичные композиции.

Мы действительно были на подъеме и очень плодотворны. Мы были в зоне и действительно выкладывались наружу. Я помню, как выходил из самолета в Далласе и думал: Подождите секунду. Разве мы только что не были здесь? – вспоминал Негрон интенсивный график популярности группы.

История создания бессмертного гимна "Joy to the World"

Чак Негрон навсегда запечатлел свое имя в истории музыки благодаря вступительной строке "Jeremiah was a bullfrog!". Именно он убедил коллег записать песню "Joy to the World", от которой группа сначала дважды отказывалась. Многооктавный тенор Негрона превратил этот трек в светский гимн радости, возглавивший мировые чарты.

Когда Хойт Экстон сыграл мне демо, мне сразу понравилось. Я подумал, что мы могли бы немного повеселиться. Эту начальную строку нужно было кричать. Я поднялся до шкалы D, что довольно высоко, и просто крикнул это. Когда группа услышала это, они воскликнули: Святой боже, это прекрасно – рассказывал музыкант в одном из своих последних интервью.

Помимо музыкальных достижений, Негрон запомнился фанатам своим характерным стилем с пышными усами, который выделял его среди тогдашних эстрадных звезд.

