Умер Чак Негрон – голос легендарного хита "Joy to the World" и основатель Three Dog Night

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 2874 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 9198 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 12513 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 14479 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 15808 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13303 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 21349 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 29665 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16823 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24588 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.3м/с
80%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 24156 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 14068 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 22088 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 9788 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 7030 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 22115 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 24185 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 63797 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 72967 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 56152 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Белый дом
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 7076 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 9838 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 14091 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 21387 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 32531 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Instagram

Умер Чак Негрон – голос легендарного хита "Joy to the World" и основатель Three Dog Night

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Чак Негрон, сооснователь группы Three Dog Night и исполнитель хита "Joy to the World", умер в возрасте 83 лет. Причиной смерти стали осложнения сердечной недостаточности и хроническая обструктивная болезнь легких.

Умер Чак Негрон – голос легендарного хита "Joy to the World" и основатель Three Dog Night

Мир рок-музыки потерял одну из самых узнаваемых фигур 1970-х годов. Чак Негрон, сооснователь и вокалист группы Three Dog Night, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Музыкант, чей голос стал визитной карточкой песен "One" и "Just an Old Fashioned Love Song", скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По словам публициста Зака Фарнума, причиной смерти стали осложнения сердечной недостаточности и хроническая обструктивная болезнь легких. Негрон вместе с Кори Уэллсом и Дэнни Хаттоном создали Three Dog Night в середине 1960-х, став впоследствии одной из самых успешных групп мира. В период с 1969 по 1974 годы они выпустили 18 хитов, попавших в топ-20 чартов, и 12 "золотых" альбомов. Уникальность трио заключалась в умении интерпретировать чужой материал, превращая песни Рэнди Ньюмана или Пола Уильямса в безумные энергичные композиции.

Мы действительно были на подъеме и очень плодотворны. Мы были в зоне и действительно выкладывались наружу. Я помню, как выходил из самолета в Далласе и думал: Подождите секунду. Разве мы только что не были здесь?

– вспоминал Негрон интенсивный график популярности группы.

История создания бессмертного гимна "Joy to the World"

Чак Негрон навсегда запечатлел свое имя в истории музыки благодаря вступительной строке "Jeremiah was a bullfrog!". Именно он убедил коллег записать песню "Joy to the World", от которой группа сначала дважды отказывалась. Многооктавный тенор Негрона превратил этот трек в светский гимн радости, возглавивший мировые чарты.

Когда Хойт Экстон сыграл мне демо, мне сразу понравилось. Я подумал, что мы могли бы немного повеселиться. Эту начальную строку нужно было кричать. Я поднялся до шкалы D, что довольно высоко, и просто крикнул это. Когда группа услышала это, они воскликнули: Святой боже, это прекрасно

– рассказывал музыкант в одном из своих последних интервью.

Помимо музыкальных достижений, Негрон запомнился фанатам своим характерным стилем с пышными усами, который выделял его среди тогдашних эстрадных звезд.

Сыграла маму Кевина в фильме "Один дома": актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 года30.01.26, 21:06 • 6492 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Ассошиэйтед Пресс
Лос-Анджелес