Польські перевізники планують влаштувати страйк на кордоні з Україною: які вимоги

Деталі

У блокуванні кордону, за словами організаторів, братиме участь приблизно 300 польських перевізників. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги. зазначається, що у протестуючих є дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня наступного року.

Зазначається, що обмеження буде стосуватися лише вантажівок, а гуманітарні і військові вантажі, автобуси і приватний автотранспорт будуть пропускатися.

Польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

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«Зараз мій водій, щоб зареєструватися в електронній черзі в Україні, повинен їхати в Україну, а найближчий термін, щоб легально зареєструватися і перетнути назад кордон, – це 12 днів. То він 12 днів має жити в машині, десь на паркінгу або просто при дорозі перед пунктом пропуску, щоб могти повернутися додому порожнім. А якщо завантажений – то черга ще довша. Український водій може піти додому і чекати вдома. Йому не платять, бо він сидить вдома, а я своєму водію маю заплатити за кожен день, бо він на роботі. Я вважаю, це нечесно щодо нас. Наприклад, українські водії, які приїжджають до Польщі завантажуються і виїжджають з Польщі, вони не змушені стояти стільки часу, не чекають так довго на виїзд», – пояснює Томаш Борковський.

Він також стверджує, що багато українських перевізників зараз в’їжджають до Польщі порожніми, тут беруть товар і везуть його до інших країн, не маючи дозволів.

«Відсутність дозволів не дає права українській фірмі на вантажні перевезення по території Польщі і ЄС. Відсутність дозволів передбачає тільки те, що український перевізник приїжджає до Польщі, розвантажується і забирає товар назад до України, але не може здійснювати перевезення по Польщі чи ЄС», – каже Борковський, додаючи, що раніше подібної ситуації не було.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, що в листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українсько-польському кордоні, який можливо триватиме два місяці. Причиною акції вони оголосили проблему надмірної конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.



З цієї причини сьогодні Україна звернулася до Польщі та Єврокомісії, щоб напрацювати спільні рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.