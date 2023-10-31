Польские перевозчики планируют устроить забастовку на границе с Украиной: какие требования

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 33574 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 17100 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 42689 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 141692 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 52750 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 108341 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 161496 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153247 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154399 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159888 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 62831 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 66095 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 61034 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 78679 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 21739 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 33588 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 80355 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 141717 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 244987 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 297365 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 22879 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 47616 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46518 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 59593 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80593 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Польские перевозчики планируют устроить забастовку на границе с Украиной: какие требования

Киев • УНН

 • 132502 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. 6 ноября польские перевозчики хотят заблокировать движение грузовиков на всех пунктах пропуска польско-украинской границы, кроме Медыка-Шегини, чтобы заставить выполнить их требования. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на слова одного из организаторов забастовки Томаша Борковского, пишет УНН.

Польские перевозчики планируют устроить забастовку на границе с Украиной: какие требования

Детали

В блокировании границы, по словам организаторов, будет участвовать примерно 300 польских перевозчиков. Границу обещают перекрывать, пока не будут выполнены их требования. Отмечается, что у протестующих есть разрешение на проведение пикета до 3 января следующего года.

Отмечается, что ограничение будет касаться только грузовиков, а гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт будут пропускаться.

Польские перевозчики требуют вернуть необходимость украинским транспортным фирмам получать разрешения на свою деятельность. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или же настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.

Цитата

«Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь обратно границу, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы иметь возможность вернуться домой пустым. А если загружен – то очередь еще длиннее. Украинский водитель может пойти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго на выезд», – объясняет Томаш Борковский.

Он также утверждает, что многие украинские перевозчики сейчас въезжают в Польшу пустыми, здесь берут товар и везут его в другие страны, не имея разрешений.

«Отсутствие разрешений не дает права украинской фирме на грузовые перевозки по территории Польши и ЕС. Отсутствие разрешений предполагает только то, что украинский перевозчик приезжает в Польшу, разгружается и забирает товар обратно в Украину, но не может осуществлять перевозки по Польше или ЕС», – говорит Борковский, добавляя, что ранее подобной ситуации не было.

Напомним

Как сообщал УНН, что в ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинско-польской границе, которая возможно продлится два месяца. Причиной акции они объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

По этой причине сегодня Украина обратилась к Польше и Еврокомиссии, чтобы выработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68