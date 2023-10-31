Польские перевозчики планируют устроить забастовку на границе с Украиной: какие требования

Детали

В блокировании границы, по словам организаторов, будет участвовать примерно 300 польских перевозчиков. Границу обещают перекрывать, пока не будут выполнены их требования. Отмечается, что у протестующих есть разрешение на проведение пикета до 3 января следующего года.

Отмечается, что ограничение будет касаться только грузовиков, а гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт будут пропускаться.

Польские перевозчики требуют вернуть необходимость украинским транспортным фирмам получать разрешения на свою деятельность. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или же настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.

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«Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь обратно границу, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы иметь возможность вернуться домой пустым. А если загружен – то очередь еще длиннее. Украинский водитель может пойти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго на выезд», – объясняет Томаш Борковский.

Он также утверждает, что многие украинские перевозчики сейчас въезжают в Польшу пустыми, здесь берут товар и везут его в другие страны, не имея разрешений.

«Отсутствие разрешений не дает права украинской фирме на грузовые перевозки по территории Польши и ЕС. Отсутствие разрешений предполагает только то, что украинский перевозчик приезжает в Польшу, разгружается и забирает товар обратно в Украину, но не может осуществлять перевозки по Польше или ЕС», – говорит Борковский, добавляя, что ранее подобной ситуации не было.

Напомним

Как сообщал УНН, что в ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинско-польской границе, которая возможно продлится два месяца. Причиной акции они объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.



По этой причине сегодня Украина обратилась к Польше и Еврокомиссии, чтобы выработать совместные решения, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.