Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо ймовірного перекриття кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна звернулася до Польщі та Єврокомісії щодо проведення зустрічі через ймовірне блокування пунктів пропуску польськими перевізниками. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Мінвідновлення.
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"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської комісії щодо проведення зустрічі з всіма залученими сторонами щодо вирішення питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску", - ідеться у повідомленні.
"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Він зауважив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.
Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону
Нагадаємо
У листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українсько-польському кордоні, який, можливо, триватиме два місяці. Причиною акції вони оголосили проблему надмірної конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.