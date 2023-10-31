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Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией относительно вероятного перекрытия границы

Киев • УНН

 • 54698 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украина обратилась к Польше и Еврокомиссии по поводу проведения встречи из-за вероятного блокирования пунктов пропуска польскими перевозчиками. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минвосстановления.

Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией относительно вероятного перекрытия границы

Цитата

"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и директорат по вопросам мобильности Европейской комиссии о проведении встречи со всеми вовлеченными сторонами по решению вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

"Мы получили уведомление о вероятном блокировании пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам", – подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) запланирована на 31 октября. Ключевая цель – наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы

Напомним

В ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинско-польской границе, которая, возможно, продлится два месяца. Причиной акции они объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

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