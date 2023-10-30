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Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що відомо

Київ • УНН

 • 217028 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У листопаді польські перевізники планують розпочати страйк на українсько-польському кордоні, який можливо триватиме два місяці. Причиною акції вони оголосили проблему надмірної конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України та асоціацію Укравтопром.

Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що відомо

Деталі

З ранку 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова в рамках анонсованого страйку. Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою. Взагалі серед подальших планів польських перевізників - перекриття усіх наявних в’їздів з України в Польщу. Як повідомляється, акція може тривати не менш двох місяців.

Цитата

"Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС", – йдеться в повідомленні.

Серед вимог польських мітингувальників:

  • Повернути українським перевізникам дозволи;
  • Посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • Неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • Окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • Окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • Отримати доступ до системи "Шлях".

Раніше УНН повідомляв, що експорт української сільськогосподарської продукції став однією з тем обговорення на зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського зі словацьким колегою Йозефом Бірешем, що пройшла у рамках засідання Ради ЄС, 23 жовтня в Люксембурзі.

За результатами зустрічі було оголошено, що словацький уряд розглядає запропонований Україною план дій експорту української сільськогосподарської продукції.

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