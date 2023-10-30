Польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года: что известно
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. В ноябре польские перевозчики планируют начать забастовку на украинско-польской границе, которая возможно продлится два месяца. Причиной акции они объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международную транспортную ассоциацию Украины и ассоциацию Укравтопром.
Детали
С утра 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчева в рамках анонсированной забастовки. Первые сборы участников уже согласованы с местными властями. Вообще среди дальнейших планов польских перевозчиков - перекрытие всех имеющихся въездов из Украины в Польшу. Как сообщается, акция может длиться не менее двух месяцев.
Цитата
"Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС", – говорится в сообщении.
Среди требований польских митингующих:
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- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
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- ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
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- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
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- отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС;
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- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
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- получить доступ к системе "Шлях".
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Ранее УНН сообщал, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции стал одной из тем обсуждения на встрече министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского со словацким коллегой Йозефом Бирешем, прошедшей в рамках заседания Совета ЕС, 23 октября в Люксембурге.
По результатам встречи было объявлено, что словацкое правительство рассматривает предложенный Украиной план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.