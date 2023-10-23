Словаччина розглядає запропонований Україною план дій експорту української сільськогосподарської продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Експорт української сільськогосподарської продукції, зокрема, механізм ліцензування, став однією з тем обговорення на зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського зі словацьким колегою Йозефом Бірешем, що пройшла у рамках засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства (AgriFish) 23 жовтня в Люксембурзі. Про це повідомляє міністерство аграрної політики і продовольства України, передає УНН.
Цитата
«Сторони обговорили питання співробітництва в аграрній галузі між Україною та Словаччиною та експорту сільськогосподарської продукції. Зокрема, механізм ліцензування деяких видів української сільськогосподарської продукції, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Йозеф Біреш запевнив у підтримці і сприянні українським аграріям. Він повідомив, що словацький уряд розглядає запропонований Україною план дій експорту української сільськогосподарської продукції. Зокрема, обговорюється технічна можливість впровадження механізму ліцензування.
Микола Сольський подякував за підтримку, яку протягом двох років Словаччина надає Україні. Міністри домовилися координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами.
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